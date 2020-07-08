За июнь в Петербурге ввели в эксплуатацию 56 домов

За июнь в Петербурге ввели в эксплуатацию 56 домов
В июне 2020 в эксплуатацию ввели вдвое больше жилья, чем в июне 2019 года. Фото: unsplash.com

Комитет по строительству Петербурга опубликовал итоги ввода жилья в июне 2020 года. За месяц в городе сдано 56 домов на 5 тыс. 169 квартир, включая индивидуальное строительство.

Это порядка 245 802 кв. метров жилья, что вдвое больше показателей прошлого года, сообщает пресс-служба комитета по строительству.

Лидером по вводу в июне стал Приморский район — 17 домов на 2 тыс. 318 квартир или 109 020,90 кв. метров. Следом расположился Красносельский район, где сдано 4 дома на 1 тыс. 583 квартиры или 57 178 кв. метров жилья. На третьем месте оказался Петроградский район с 1 домом на 356 квартир, что составляет 28 388,90 кв. метров.

В июне также ввели в эксплуатацию 9 объектов общегражданского назначения, включая очистные сооружения в Красносельском районе и многоэтажный гаражный комплекс в Калининском районе.

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