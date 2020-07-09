Съемки фильма «Родитель» с Пореченковым перекроют центр Петербурга

Съемки фильма &#171;Родитель&#187; с Пореченковым перекроют центр Петербурга
Съемки фильма "Родитель" ограничат движение в Петербурге. Фото: ООО "Кинокомпания Иллюзия"

В центре Петербурга перекроют движение транспорта. Ограничения вводятся из-за съемок фильма «Родитель» с Михаилом Пореченковым и Марией Мироновой в главных ролях.

С 1:30 до 12:00 12 июля будет прекращено движение транспорта по Дворцовой набережной от Троицкого моста до набережной Кутузова и по Суворовской площади на выезде с Миллионной улице на Дворцовую набережную.

Остановка транспорта будет запрещена с 00:00 до 13:00 12 июля по набережной Лебяжьей канавки в направлении от набережной реки Мойки к Миллионной улице, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Съемки проводит ООО «Кинокомпания Иллюзия». Режиссером фильма выступил Влад Фурман. В ролях: Михаил Пореченков, Мария Миронова, Мария Шукшина, Нелли Попова, Виталий Коваленко и Ангелина Стречина. Лейтмотивом фильма выступит вопрос: «Возможно ли оправдать родителя, который ради спасения своих детей преступает закон и мораль?».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге реконструируют дореволюционную постройку — Лесной корпус на территории санатория «Сестрорецкий курорт».

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