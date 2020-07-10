У переболевших коронавирусом возникают длительные проблемы с иммунитетом

У переболевших коронавирусом возникают длительные проблемы с иммунитетом
У части выздоровевших отмечается снижение уровня лимфоцитов в крови. Фото: pixabay

Пациенты, которым удалось побороть коронавирус, длительное время могут страдать из-за сбоев иммунитета. К такому выводу пришли ученые.

Специалисты провели исследование влияния новой инфекции Covid-19 на лимфоциты. Эти клетки крови отвечают за иммунитет. В результате выяснилось, что временное или стойкое снижение лимфоцитов в крови – типичный симптом пациентов, подхвативших коронавирус.

Как сообщили «Известия», исследователи уделили особое внимание 55 вылечившимся от Covid-19 пациентам. Задачей ученых было определить, как со временем у инфицированных изменится число иммунных клеток в крови.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пандемия коронавируса усилится. Такое мнение озвучил инфекционист.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
исследование коронавирус ученые


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Отрадном легковушка сбила маленькую велосипедистку
В Петербурге у «Гидромета» на Малоохтинском тушили пожар в квартире
На Комсомольской площади водитель ВАЗ сбил 40-летнего роллера
Канье Уэст начал свою кампанию в президенты США
У переболевших коронавирусом возникают длительные проблемы с иммунитетом
В Петербурге в пятницу будет прохладно и сыро
«Герой»: петербуржец догнал на Колтушском шоссе пьяного водителя ...
На Савушкина среди ночи вспыхнула легковушка