У переболевших коронавирусом возникают длительные проблемы с иммунитетом

У части выздоровевших отмечается снижение уровня лимфоцитов в крови. Фото: pixabay

У части выздоровевших отмечается снижение уровня лимфоцитов в крови. Фото: pixabay

Пациенты, которым удалось побороть коронавирус, длительное время могут страдать из-за сбоев иммунитета. К такому выводу пришли ученые.

Специалисты провели исследование влияния новой инфекции Covid-19 на лимфоциты. Эти клетки крови отвечают за иммунитет. В результате выяснилось, что временное или стойкое снижение лимфоцитов в крови – типичный симптом пациентов, подхвативших коронавирус.

Как сообщили «Известия», исследователи уделили особое внимание 55 вылечившимся от Covid-19 пациентам. Задачей ученых было определить, как со временем у инфицированных изменится число иммунных клеток в крови.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пандемия коронавируса усилится. Такое мнение озвучил инфекционист.