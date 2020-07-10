Дрозденко рассказал, сколько потратили на ликвидацию незаконной свалки в Колтушах

Дрозденко считает, что этот участок в Колтушах - хорошая резервная зона экономического роста для Ленинградской области. В случае, если земельные участки отойдут в собственность государства, здесь могут быть размещены экологически чистые предприятия. Фото: lentv24.ru

Дрозденко считает, что этот участок в Колтушах - хорошая резервная зона экономического роста для Ленинградской области. В случае, если земельные участки отойдут в собственность государства, здесь могут быть размещены экологически чистые предприятия. Фото: lentv24.ru

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, сколько средств затратил регион на устранение огромной нелегальной свалки в Колтушах, из-за которой в сельском поселении уже три месяца объявлен режим ЧС.

По словам Дрозденко, собственнику земельного участка, на котором находилась свалка, придется оплатить два крупных счета. Владелец территории никак не отреагировал на предписания, продолжая вредить окружающей среде. Нанесенный экологии ущерб оценили в 280 миллионов рублей, передает телеканал «ЛенТВ 24«.

Однако это не единственный счет: хозяину свалки придется возместить еще порядка ста миллионов рублей, затраченных регионом на ликвидацию мусора. В эту сумму входит охрана территории, утилизация отходов, лабораторные исследования и другие мероприятия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко заявил о необходимости усиления контроля за свалками на территории Ленобласти.