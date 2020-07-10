Дрозденко заявил о необходимости усиления контроля за свалками в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о ходе ликвидации незаконной свалки в Колтушах во Всеволожском районе.

В пятницу, 10 июля глава региона прибыл на место чрезвычайного происшествия с инспекцией. По словам Дрозденко, на данный момент территорию, на которой располагалась свалка, полностью очистили. Эксперты возьмут контрольные пробы почвы, чтобы понять, можно ли снимать режим ЧС, который действует в Колтушах еще с марта.

Скорее всего, заявил губернатор, уже в следующую среду на заседании специальной комиссии режим ЧС будет отменен. Тем не менее, контроль за так называемыми «закапушками», — то есть, нелегальными свалками, — в Ленобласти останется крайне строгим, передает «ЛенТВ 24» слова Дрозденко.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по итогам экспертизы в Ленобласти создадут комиссию по ЧС, которая примет решение об отмене режима чрезвычайной ситуации в Колтушах.