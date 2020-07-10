В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за Covid-19

Россия может избежать второй волны пандемии при строгом соблюдении мер безопасности. Фото: pixabay

Россия может избежать второй волны пандемии при строгом соблюдении мер безопасности. Фото: pixabay

России придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса. Такое предположение озвучила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, соответствующие меры примут, если граждане не будут соблюдать социальное дистанцирование и использовать индивидуальные средства защиты в общественных местах. Она добавила, что страна может избежать второй волны пандемии при строгом соблюдении указанных мер.

Вуйнович подчеркнула, что вероятность возвращения запретов будет оставаться до тех пор, пока в мире не будет вакцины или лекарства против коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус подхватили еще 300 человек, в России — еще 6 635.