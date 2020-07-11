На развязке КАД с Парашютной перекроют два съезда

На КАД продолжается реконструкция северного участка. Из-за дорожных работ два съезда на пересечении кольцевой автодороги и Парашютной улицы в Петербурге перекроют 12 июля.

Ограничения будут действовать с 8 утра 12 июля до 8 утра 13 июля. Для автомобилистов будет недоступен съезд с внешнего кольца на Парашютную улицу и съезд с Парашютной на внешнее кольцо.

«Полное перекрытие съездов необходимо для производства работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона», — рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На участке установят временные дорожные знаки и ограничат скоростной режим. Информация об ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в центре Петербурга 12 июля ограничат движение транспорта. Улицы перекроют для съемок фильма «Родитель» с Михаилом Пореченковым и Марией Мироновой в главных ролях.