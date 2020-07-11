Два человека пострадали при падении деревьев в шторм в Петербурге

Два человека пострадали при падении деревьев в Петербурге. Причиной произошедшего стало усиление ветра в субботу, 11 июля.

Около 18:24 дерево упало на асфальтовую площадку в Удельном парке. В этот момент рядом находилась 77-летняя женщина. Пенсионерку с ушибами госпитализировали в Елизаветинскую больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Второй инцидент произошел у дома 18 корпус 3 по Лиственной улице. Ветер повалил дерево на легковой автомобиль. Помощь медиков после этого понадобилась мужчине.

Спасатели совершили 73 выезда, связанных с усилением ветра. Из них 50 — на места падения деревьев, 23 — из-за угрозы падения элементов кровли и других неустойчивых конструкций.

Очевидцы сообщают о падении рекламных щитов и строительных лесов. Упавшие деревья замечены в Курортном районе, на улицах Атаманской, Брюсовской и близ железнодорожных путей у станции «Шувалово».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ветреная погода задержится в Петербурге до конца выходных. Об усилении стихии в воскресенье, 12 июля, предупредили в ГУ МЧС России по городу.