МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге в воскресенье

Ветреная погода задержится в Петербурге до конца выгодных. Об усилении стихии предупредили в ГУ МЧС России по городу.

Порывы ветра в воскресенье, 12 июля, составят до 18 м/с. Горожан призывают убрать вещи с балкона, закрыть окна, поставить машину в гараж, либо вдали от деревьев. Тем, кто окажется на улице во время ветра, рекомендуют избегать щитов, мостов, линий электропередач, трубопроводов и деревьев.

Воздух в городе, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», прогреется до 19-21 градуса тепла. Атмосферное давление ночью будет понижаться, утром и днем — повышаться.

Местами в Петербурге пройдут кратковременные дожди.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 11 июля на Петербург обрушился ветер с порывами до 20 м/с, в прибрежных районах — до 24 м/с. Стихия повалила деревья, рекламные щиты, строительные леса и другие неустойчивые конструкции.