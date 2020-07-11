Ленобласть в воскресенье ждут кратковременные дожди

В большинстве районов Ленинградской области в воскресенье, 12 июля, пройдут кратковременные дожди.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», жителей региона ждет облачная с прояснениями погода. Воздух днем прогреется до 18-23 градусов тепла, ночью — до плюс 9-14.

Ветер юго-западных и западных направлений разгонится до 6-11 м/с. Ночью возможно усиление с порывами до 15-18 м/с.

Атмосферное давление в Ленинградской области ночью будет понижаться в ночное время и повышаться в утреннее и дневное.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ветреная погода в Петербурге задержится до конца выгодных. Ветер в воскресенье, 12 июля, разгонится до 18 м/с. Температура воздуха составит 19-21 градусов тепла по Цельсию. Местами в городе пройдут кратковременные дожди. Сухие и жаркие дни, по словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, придут в конце июля.