Итальянцы рассказали, туристов из каких стран они не хотят видеть этим летом

Меньше всего итальянцы хотят видеть туристов из США. Фото: Pixabay

Меньше всего итальянцы хотят видеть туристов из США. Фото: Pixabay

Две трети жителей Италии высказались против возвращения американских туристов этим летом к ним страну.

Об этом сообщает TheLocal.it со ссылкой на опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov.

Согласно опросу, такое мнение выразили более 61% респондентов. Против приезда туристов из Китая высказались 57% опрошенных, не ждут британцев 44%.

При этом в Италии лишь 9% респондентов заявили, что будут рассматривать отдых в США, а 6%– задумываются о поездке в Китай. Более популярными среди итальянцев оказались Испания (23%), Финляндия (22%) и Норвегия (20%). Однако большинство жителей вообще никуда не собираются в этом году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что последние российские военные вылетели из Италии. На борту самолета находилась группа из 13 военных и одной единицы спецтехники. Этот рейс стал последним по доставке российских специалистов на территорию РФ.