Итальянцы рассказали, туристов из каких стран они не хотят видеть этим летом

Итальянцы рассказали, туристов из каких стран они не хотят видеть этим летом
Меньше всего итальянцы хотят видеть туристов из США. Фото: Pixabay

Две трети жителей Италии высказались против возвращения американских туристов этим летом к ним страну.

Об этом сообщает TheLocal.it со ссылкой на опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov.

Согласно опросу, такое мнение выразили более 61% респондентов. Против приезда туристов из Китая высказались 57% опрошенных, не ждут британцев 44%.

При этом в Италии лишь 9% респондентов заявили, что будут рассматривать отдых в США, а 6%– задумываются о поездке в Китай. Более популярными среди итальянцев оказались Испания (23%), Финляндия (22%) и Норвегия (20%). Однако большинство жителей вообще никуда не собираются в этом году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что последние российские военные вылетели из Италии. На борту самолета находилась группа из 13 военных и одной единицы спецтехники. Этот рейс стал последним по доставке российских специалистов на территорию РФ.

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