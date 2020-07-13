Овечкин о продлении контракта с «Вашингтоном»: «Даже не разговаривал об этом»

Российский хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своих планах и будущем в команде.

Он отметил, что сейчас нужно сосредоточиться на оставшихся матчах, а не думать о продлении соглашения.

«Даже не разговаривал об этом и не думаю, потому что сейчас у нас много дел. У нас есть возможность взять кубок. Я с нетерпением жду возвращения матчей», — сказал хоккеист.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. Однако 11 июня клубом «Вашингтон Кэпиталз» была открыта база для тренировок. Плей-офф начнется 1 августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.