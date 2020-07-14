На коронавирус за сутки проверили 13 тысяч петербуржцев

Тесты на коронавирус за сутки сдали больше 13 тыс. человек. Фото: gov.spb.ru

Тесты на коронавирус за сутки сдали больше 13 тыс. человек. Фото: gov.spb.ru

За последние сутки обследование на коронавирус в Петербурге прошли 13 тыс. 195 человек. Тестирование проводится в ежедневном режиме.

Под наблюдением медиков в городе остаются 1 тыс. 763 человека. Из них 338 находятся в обсерваторе, 970 отправлены на самоизоляцию, 455 — контактные, сообщает пресс-служба администрации Петербурга 14 июля.

В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом по номеру 122 поступило 457 звонков. Служба экстренных вызовов 112 обработала 150 обращений, служба скорой помощи — 93, полиция — 5.

О возвращении из другой страны в Россию проинформировали 85 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург вывозным рейсом прибыли 108 человек из Нью-Йорка. Самолет прилетел в аэропорт Пулково через Москву. В город вернулись 86 местных жителей, 13 человек из Ленинградской области и девять выходцев из других регионов