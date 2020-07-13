В Пулково встречают рейс с пассажирами из Нью-Йорка

Пассажиры возвращаются в Петербург из Нью-Йорка через Москву. Фото: unsplash.com

Пассажиры возвращаются в Петербург из Нью-Йорка через Москву. Фото: unsplash.com

В аэропорту Пулково 13 июля встречают самолет из Москвы. Пассажиры вывозным рейсом прилетели из Нью-Йорка в столицу, а затем направились в Петербург.

Рейсом в Петербург возвращаются 108 человек: 86 жителей города, 13 человек из Ленинградской области и девять выходцев из других регионов, сообщает пресс-служба Смольного.

В Пулково пассажирам выдадут официальные предписания о необходимости соблюдать двухнедельную самоизоляцию. После чего их отвезут к месту прибывания. Иногородних и тех, у кого нет возможности изолироваться дома, направят в обсерватор в Курортном районе.

Пограничный и таможенный контроль пассажиры прошли в аэропорту Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines объявила о готовности возобновить полеты в Россию с 1 августа. Российская сторона согласие пока не дала.