В Пулково встречают рейс с пассажирами из Нью-Йорка

В аэропорту Пулково 13 июля встречают самолет из Москвы. Пассажиры вывозным рейсом прилетели из Нью-Йорка в столицу, а затем направились в Петербург.
Рейсом в Петербург возвращаются 108 человек: 86 жителей города, 13 человек из Ленинградской области и девять выходцев из других регионов, сообщает пресс-служба Смольного.
В Пулково пассажирам выдадут официальные предписания о необходимости соблюдать двухнедельную самоизоляцию. После чего их отвезут к месту прибывания. Иногородних и тех, у кого нет возможности изолироваться дома, направят в обсерватор в Курортном районе.
Пограничный и таможенный контроль пассажиры прошли в аэропорту Москвы.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines объявила о готовности возобновить полеты в Россию с 1 августа. Российская сторона согласие пока не дала.