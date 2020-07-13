Turkish Airlines готова возобновить рейсы из Петербурга и Москвы

Turkish Airlines готова возобновить рейсы из Петербурга и Москвы
Перелеты между Россией и Турцией могут возобновиться. Фото: Baltphoto/Павел Долганова

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines объявила о готовности возобновить полеты в Россию с 1 августа. Авиасообщение может быть восстановлено с Петербургом, Москвой, Казанью, Сочи, Ростовом-на-Дону и Краснодаром.

«Мы готовы вернуться в небо после перерыва. Результатом нашей кропотливой работы с национальными и международными органами здравоохранения стало возвращение к полетам с более безопасными стандартами», — рассказали в Turkish Airlines.

Авиакомпания планирует совершать по 14 рейсов в неделю в Москву и по пять рейсов в Петербург. Перелеты в город на Неве могут возобновиться со 2 августа.

Российская сторона информацию о возобновлении авиасообщения пока не предоставила.

Напомним, Россия прекратила международные перелеты 27 марта. Решение о приостановлении ависообщения было принято из-за пандемии коронавируса. Исключение составили вывозные рейсы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 13 июля отменили девять международных и внутренних рейсов.

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