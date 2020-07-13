В Петербурге в понедельник отменили 9 рейсов

В Петербурге 13 июля отменили девять международных и внутренних рейсов. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Пулково.

Из города должны были вылететь самолеты в Симферополь, Москву, Гуанчжоу, Сочи, Анапу и Череповец. Однако затем их отменили. Причины изменения расписания не уточняются. Вероятно, отмены связаны с угрозой распространения коронавируса и введенными из-за пандемии ограничениями.

Еще семь рейсов отменены во вторник. По данным онлайн-табло аэропорта Пулково, 14 июля Петербург не покинут самолеты в Кишинев, Екатеринбург, Москву, Симферополь, Тюмень и Сочи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об отмене вывозного рейса из Узбекистана в Петербург. Вылет должен был состояться утром 13 июля, однако затем отправление перенесли. Новая дата пока не назначена. Рейс должна была выполнить авиакомпания «Россия».