Вывозной рейс из Узбекистана в Петербург 13 июля не состоится

Привезти граждан РФ на родину должна была авиакомпания «Россия». Однако, по неизвестным причинам, спецрейс перенесли. Изначально самолет рейса «Ташкент — Санкт — Петербург» должен был вылететь в понедельник, 13 июля, в 04:40 по местному времени. Новая дата пока не назначена. Об отмене сообщили сегодня, 12 июля, в Telegram-канале консульского отдела посольства России в Узбекистане.

Представители консульства пояснили, что все заявки на вывозной рейс были отменены. В связи с этим, пассажирам следует вновь ожидать новой информации и регистрироваться на новые рейсы через портал «Госуслуг».

Напомним, свои границы Узбекистан закрыл еще 16 марта из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Исключениями стали рейсы по возращению граждан других стран домой.

В России же международное авиасообщение прекращено с 27 марта. Однако, ожидается, что с 15 июля могут начаться переговоры с другими странами, в ходе которых возможно постепенное возобновление полетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпаниям разрешили выдавать ваучеры вместо денег за перелеты.