На платформе S10.run пройдет двухэтапный онлайн-забег

На платформе S10.run пройдет двухэтапный онлайн-забег
Принять участие в забеге можно из любой точки планеты. Фото: unsplash.com

Платформа S10.run и S10 Challenges проводят бесплатный онлайн-забег. Участникам предлагается пробежать две дистанции на 3 км и 10 км. Перерыв между гонками не должен превышать четыре часа.

Соревнования стартуют в 00:00 по московскому времени 18 июля и завершатся в 23:59 19 июля. После того как участие подтверждено, бегуны должны настроить сервис Strava на своих гаджетах и включить ручную или автоматическую отправку треков. Зарегистрироваться на забег и ознакомиться с правилами можно по ссылке: https://s10.run/3plus10.

Принять участие в гонке можно из любой точки планеты. Нужно лишь учитывать часовые пояса и попасть в окно.

Победителей онлайн-забега определят по сумме мест на двух дистанциях. Участникам вручат дипломы и начислят баллы общего рейтинга. Лучших бегунов ждут подарки, деньги и приглашения на спортивные сборы. Онлайн-забег учитывает только пол участника, в общем рейтинге считаются возраст и место в финишном протаколе.

S10.run и S10 Challenges — платформа для онлайн-тренировок и соревнований. Её участниками являются 6 тыс. бегунов и 300 тренеров.

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