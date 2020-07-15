В США опубликовали первые результаты испытаний вакцины от Covid-19

В Соединенных Штатах прошли успешные испытания вакцины от Covid-19 на людях. Разработка смогла вызвать сильный иммунный ответ уже на ранней стадии эксперимента.

В исследовании участвовали 45 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Добровольцев разделили на три группы и ввели дозы инъекции от компании Moderna.

Согласно данным, опубликованным в издании New England Journal of Medicine, уже после первой дозы у испытателей были выявлены некоторые антитела, а после второй специалисты зафиксировали сильный иммунный ответ у всех участников. Многие из добровольцев отметили, что начали испытывать головную боль, усталость, озноб, мышечную боль.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иммунолог назвал тех, кто точно не подхватит коронавирус.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.