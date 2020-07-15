Международный архитектурный конкурс в Петербурге пройдет под патронатом мэрии Лугано

В состав Международного совета Третьего архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» вошел Марко Боррадори, мэр города Лугано, Швейцария. C 15 июля 2020 года конкурс проходит под патронатом мэрии Лугано.

«Первый архитектор Петербурга Доменико Трезини родился в 1670 году в селении Астано, близ города Лугано, расположенного в швейцарском кантоне Тичино, – говорит председатель Международного совета «Золотого Трезини», руководитель Представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов. – И мы считаем символичным тот факт, что в год 350-летия со дня рождения Доменико Трезини мэрия Лугано и ее глава, господин Боррадори, решили поддержать международный архитектурный конкурс, названный в честь их великого земляка».

«Мы, жители Тичино, и сегодня испытываем чувство гордости, когда слышим восторженные отзывы о позднебарочных архитектурных памятниках Санкт-Петербурга, созданных Доменико Трезини», – признается Марко Боррадори.

Международный совет конкурса «Золотой Трезини» образован в 2020 году. Почетный председатель Совета – президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, председатель Совета – Владимир Запевалов. Наряду с Марко Боррадори, в состав Совета входят посол Швейцарии в России Ив Россье, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин, генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджер М. Кулль, руководители ведущих музеев России, США, Нидерландов, Австрии, Италии, Германии, Швеции, Финляндии, ОАЭ, российские и зарубежные государственные деятели и дипломаты, ректоры ряда вузов и другие эксперты.

Конкурс «Золотой Трезини» проходит с 2018 года. Это единственный в мире архитектурно-дизайнерский конкурс, проекты победителей которого пополняют постоянное собрание государственного музея. После церемонии награждения, которая пройдет 1 декабря, работы лауреатов конкурса покажут на выставке в Петропавловской крепости, а затем включат в фонды Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Прием заявок на конкурс «Золотой Трезини» проходит на сайте www.goldtrezzini.ru до 15 октября 2020 года. Участие в конкурсе бесплатное.

Генеральный партнер конкурса – Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Системный партнер – Группа RBI. Партнер специальной номинации – концерн ЮИТ. Официальный партнер награждения – строительная корпорация «ЛенРусСтрой». Партнер награждения – Ganga. Все партнеры конкурса: https://goldtrezzini.ru/partners2020/.

Gazeta.spb.ru — информационный партнер конкурса