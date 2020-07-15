В России могут увеличить возраст молодежи до 35 лет

Законопроект пока не обсуждался в Госдуме. Фото: pixabay.com

Законопроект пока не обсуждался в Госдуме. Фото: pixabay.com

Сейчас молодежью считается человек в возрасте от 14 до 30 лет.

Об этом стало известно сегодня, 15 июля. Обо всем пишет «Российская газета». Инициатором обсуждения является первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев. Он заявил, что разрабатывает законопроект, согласно которому молодежью будут считать люди в возрасте от 14 до 35 лет, а не 30, как сейчас.

Он отметил, что сейчас на федеральном уровне закрепляются понятия «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика». Так, молодой семьей предлагают считать ту, в которой в браке состоят лице не старше 35 лет и имеющие несовершеннолетнего ребенка.

Пока что инициатива не обсуждалась в Госдуме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутаты Госдумы одобрили закон о рассрочке по долгам для пенсионеров и бизнеса.