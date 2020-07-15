Айза извинилась за слова, сказанные о войне в Чечене

Айза извинилась за слова, сказанные о войне в Чечене
Айза Анохина. Фото: https://www.instagram.com/aizalovesam/

Блогер отметила, что больше не будет затрагивать эту тему.

Блогер Айза Анохина выпустила видеообращение, в котором извинилась перед жителями Чеченской республики за слова, сказанные в интервью Ксении Собчак. Она отметила, что ее родственники не имеют к ним никакого отношения и что только она несет ответственность за произнесенное. Айза пообещала впредь никогда не высказываться на эту тему. Блогер подчеркнула, что давно не общается с семьей, а ее отец никак не связан с гибелью или преследованием кого-либо в Чечне. Спустя пару часов Айза удалила пост.

Подписчики считают, что девушке мог кто-то угрожать – им показалось, она буквально «трясется от страха».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Айза Анохина показала лицо после пластики. Прошло две недели с пластической операции – блогер сделала подтяжку лица.

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