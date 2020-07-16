В Петербурге выявили 256 новых случаев коронавируса

За сутки в Петербурге зарегистрировали 256 случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 28 тыс. 662.

Оперативный штаб подтвердил 22 новые смерти и 149 случаев выздоровления. С начала пандемии из больниц выписали 21 тыс. 895 человек, скончались 1 тыс. 698 зараженных.

Число активных больных в Петербурге составляет 5 тыс. 69, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории России в четверг, 16 июля.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Общее число зараженных в мире превышает 13,5 млн. В России подтверждено свыше 752 тыс. случаев коронавируса, выздоровели более 531 тыс. пациентов, скончались 11 тыс. 937. За последние сутки выявлено 6 тыс. 428 случаев заражения и 167 смертей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России провели более 24 млн тестов на коронавирус.