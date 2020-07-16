Цены на молоко в Ленобласти вырастут к концу 2020 года

Стоимость молока в Ленинградской области к концу 2020 года вырастет на 12%. Об этом заявил генеральный директор Союзмолоко Артем Белов на совещании о развитии молочной отрасли региона в Аграрном университете в Пушкине.
По словам Белова, по себестоимости молока ударят ряд инициатив: маркировка и изменения в экологическом законодательстве.
«Многое в этой ситуации будет зависеть от государственной поддержки и готовности производителей объединиться», — приводит его слова 47channel.ru.
Участие в совещании также принял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он отметил, что молочное животноводство остается наиболее перспективной и приоритетной отрасли.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что племенной завод «Бугры» приступил к реализации проекта по созданию молочно-товарной фермы в Лужском районе Ленобласти.