Смольный работает над проектом строительства ветки метро до Пушкина

Смольный работает над проектом строительства ветки метро до Пушкина
Петербургский метрополитен. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Петербургские власти прорабатывают проект строительство новой ветки метро от Авиагородка до Пушкина.

Как сообщает ТАСС, проектируемая ветка будет проходить до единого кампуса Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Пушкинском районе.

В Смольном сообщили, что правительство прорабатывает вопрос о строительство на юге города, чтобы она затрагивала территорию университетского кампуса. Однако, как отметили в администрации, город нуждается в федеральной поддержке.

Стоит отметить, что для жителей кампуса СПбГУ также планируют построить трамвайную линию, чтобы они смогли добраться до города. Осенью 2019 года Смольный и компания «Балтнедвижсервис» договорились о строительстве трамвайной линии по маршруту станция метро «Купчино» — Шушары — Славянка.

Ранее gazeta.sbp.ru сообщала, что конкурс на проектирование станции метрополитена «Кудрово» будет объявлен до конца 2020 года.

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