Смольный работает над проектом строительства ветки метро до Пушкина

Петербургские власти прорабатывают проект строительство новой ветки метро от Авиагородка до Пушкина.

Как сообщает ТАСС, проектируемая ветка будет проходить до единого кампуса Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Пушкинском районе.

В Смольном сообщили, что правительство прорабатывает вопрос о строительство на юге города, чтобы она затрагивала территорию университетского кампуса. Однако, как отметили в администрации, город нуждается в федеральной поддержке.

Стоит отметить, что для жителей кампуса СПбГУ также планируют построить трамвайную линию, чтобы они смогли добраться до города. Осенью 2019 года Смольный и компания «Балтнедвижсервис» договорились о строительстве трамвайной линии по маршруту станция метро «Купчино» — Шушары — Славянка.

Ранее gazeta.sbp.ru сообщала, что конкурс на проектирование станции метрополитена «Кудрово» будет объявлен до конца 2020 года.