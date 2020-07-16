Еще 47 случаев коронавируса выявили в Ленобласти

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в 32 населенных пунктах Ленинградской области. Об этом свидетельствуют данные регионального Роспотребнадзора.

Согласно информации на четверг, 16 июля, всего за время пандемии в Ленобласти поставлено 5224 диагноза COVID-19. Поправились 3894 пациента. Число летальных исходов составляет 42 человека.

За последние сутки коронавирус нашли у 47 жителей региона, а 17 человек успешно выздоровели.

Напомним, что с 16 июля произошли изменения в распределении районов по зонам в соответствии с уровнем заражения — Приозерский район перешел в «зеленую» зону, а Сосновый Бор переместился в «желтую».

Ранее gazeta.sbp.ru сообщала, что сегодня в Ленобласти возобновляют работу школьные лагеря. Так, с 16 июля в Ленобласти возобновляют работы школьные лагеря дневного пребывания, бани, центры занятости, кафе, бассейны, фитнес клубы.