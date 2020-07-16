СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против губернатора Фургала

Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году. Фото: kremlin.ru

Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году. Фото: kremlin.ru

Следственный комитет сообщил, что в распоряжении правоохранителей имеются неопровержимые доказательства причастности арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала организованным убийствам.

Как сообщили в СК, убийства предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова были совершены в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В ведомстве отметили, что расследование замедлялось тем, что свидетели были запуганы и отказывались давать показания.

Следствие считает, что преступления совершались ради бизнес-интересов Фургала и других соучастников. По версии правоохранителей, убийства выполняли члены «Тимофеевской ОПГ». Фургала также проверяют на причастность к другим преступлениям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что арестованный губернатор Сергей Фургал не знает о митингах в его поддержку.