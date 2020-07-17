Тесты на коронавирус за сутки сдали 17 тысяч жителей Петербург

Обследование на коронавирус за последние сутки прошли 17 тыс. 19 жителей Петербурга. Об этом сообщает городская администрация в пятницу, 17 июля.

Под наблюдением медиков в Петербурге остаются 1 тыс. 893 человека. Из них 321 находятся в обсерваторе, 1 тыс. 105 отправлены на самоизоляцию, 467 — контактные.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, получила 399 вызовов. Звонки принимаются по номеру 122.

Служба экстренных вызовов 112 за сутки зарегистрировала 122 обращения, городская служба скорой помощи — 41, полиция — 8. О возвращении из другой страны на территорию России проинформировали 40 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире подтвердили более 13,3 млн случаев заражения коронавируса. Жертвами пандемии стали свыше 580 тыс. человек.