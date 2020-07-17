Четыре землетрясения подряд зафиксированы у Андаманских островов

На Андаманских островах произошло 4 землетрясения за день. Фото: pixabay

На Андаманских островах произошло 4 землетрясения за день. Фото: pixabay

В Индийском океане произошло четвертое за сутки землетрясение, толчки которых могли ощутить жители Андаманских островов.

В пятницу, 17 июля, сейсмологи Геологической службы США (USGS) зафиксировали мощные подземные толчки магнитудой 6,1 у Андаманских островов. Землетрясение произошло в два часа дня по местному времени. Эпицентр находился в 236 км к востоку от города Порт-Блэр на острове Южный Андаман. Очаг подземных толчков залегал на 10 км.

Это землетрясение стало четвертым в этой местности за последние 24 часа. Ранее специалисты зафиксировали толчки магнитудой 4,8, 4,6 и 5,1, согласно информации на сайте американской службы.

Информации о возможных жертвах и разрушениях отсутствует.

Андаманские острова находятся в Индийском океана между Индией и Мьянмой. Архипелаг включает в себя 204 острова общей площадью в 6408 кв.м.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у берегов Японии зафиксировано землетрясение.