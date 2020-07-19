Источник сообщил об убийстве сестры экс-директора «Ростсельмаша»

Источник сообщил об убийстве сестры экс-директора &#171;Ростсельмаша&#187;
Экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова госпитализировали. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Неизвестные 19 июля напали на дом бывшего директора завода «Ростсельмаш» 83-летнего Юрия Пескова в Азовском районе Ростовской области. По данным источника, жертвой нападения стала его сестра.

На теле женщины обнаружены следы побоев, пишет «Интерфакс». Юрия Пескова госпитализировали. Он получил сильный удар головы и другие травмы. Информация о его состоянии не поступала

«В настоящее время врачи оказывают ему необходимую помощь», — сообщил собеседник агентства.

По словам источника, нападение произошло в ночь на воскресенье, но обнаружены Юрий Песков и его сестры были только утром.

Юрий Песков возглавлял «Ростсельмаш» с 1978 по 1996 год. В 80-х занимал пост заместителя министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Сейчас находится на пенсии, живет в поселке на берегу Азовского моря в 100 км от Ростова-на-Дону.

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Источник сообщил об убийстве сестры экс-директора «Ростсельмаша»
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