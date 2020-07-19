Выделены шесть форм COVID-19 по тяжести и симптомам

Британские ученые выявили шесть основных форм заболевания коронавирусной инфекцией. Работу проводили сотрудники Королевского колледжа Лондона.

Как сообщает Sky News, чтобы выделить группы заболевания, специалисты провели анализ данных о симптомах 1600 пациентов в США и Соединенном Королевстве. В результате им удалось выделить шесть различных форм.

Первые три формы охарактеризованы как условно легкие. Среди симптомов первых двух наблюдаются головная боль, кашель, боль в горле, возможная потеря обоняния, мышечные боли, температура, хрипота, потеря аппетита. При третьей форме, которую также назвали «желудочно-кишечной», у пациента наблюдается диарея и потеря аппетита.

Следующие три формы определены как тяжелые. При четвертой человек жалуется на недомогание, усталость, жар, головную боль и боль в груди, потерю обоняния, кашель и хрипоту. При пятой те же симптомы, но добавляются также спутанность сознания, потеря аппетита, боль в горле и мышечные боли.

Шестая форма собирает все выше указанные симптомы. Более половины пациентов с таким типом заболевания нуждаются в госпитализации.

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