Врач объяснил, кто первым должен получить вакцину от коронавируса

Врач объяснил, кто первым должен получить вакцину от коронавируса
Первыми прививку от коронавируса должны получить лица из групп риска, учителя, пожилые, а также работники, трудящиеся в тесных коллективах. Фото: pixabay

Прививать против коронавируса нового типа в первую очередь нужно учителей и пожилых людей. Такое мнение выразил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, первыми прививку от Covid-19 также должны получить граждане, работающие на больших стройках — в казармах или проживающие в общежитиях.

Как сообщает ТАСС, специалист отметил, что противопоказанием для вакцинации могут быть хронические заболевания иммунитета. И добавил, что каждого пациента должен проконсультировать специалист.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России вакцину от Covid-19 протестируют на детях. Соответствующие испытания могут начаться в течение полугода.

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