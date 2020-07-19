Болельщики устроили драку на матче «Зенит» — «Спартак»

Фанаты «Зенита» и «Спартака» устроили потасовку на трибуне «Газпром арены» во время матча полуфинала Кубка России.

Как сообщает Nevasport, матч петербуржцев против москвичей не обошелся без драки болельщиков. Драку завязали фанаты сине-бело-голубых из-за болельщика «Спартака», который радовался голу своей команды. Издание сообщает, что фанаты петербургского клуба не одобрили его ликование. В итоге участники драки были выведены с трибун.

Напомним, что матч закончился победой «Зенита» со счетом 2:1. Первый гол принадлежит Артему Дзюбе, который забил с пенальти на 24-й минуте. На 43-й минуте забил Самюэль Жиго, но после видеопросмотра его гол не засчитали из-за офсайда.

Следующий мяч забил Александр Соболев, сравняв счет. Спустя минуту «Зенит» вышел вперед после гола Далера Кузяева.

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