«Химки» вышли в финал Кубка России по футболу

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"Химки" - первый финалист Кубка России. Фото: ФК "Химки"

Подмосковные «Химки» на выезде обыграли екатеринбургский «Урал». Победа позволила команде стать первым финалистом Олимп — Кубка России по футболу в сезоне 2019/20.

Матч прошел на «Екатеринбург-Арене» 19 июля. Завершилась встреча победой подмосковного клуба со счетом 3:1. Первый гол команде принес защитник Евгений Гапон. Мячами также отметились полузащитник Александр Трошечкин и нападающий Артем Полярус.

В финал Кубка России «Химки» вышли второй раз в истории. За победу в турнире команда боролась в 2005 году, противником подмосковного клуба тогда был ЦСКА.

Второй финалист определится в воскресенье вечером. На «Газпром Арене» в Петербурге состоится встреча «Зенита» и московского «Спартака». Стартовый свисток будет дан в 18:30 по местному времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что болельщиков не пустят на «Газпром Арену» без масок и перчаток.

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