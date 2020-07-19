В Австрии служебных собак учат искать зараженных коронавирусом

Австрийские Вооруженные силы начали готовить служебных собак для поиска инфицированных коронавирусом. Предполагается, что четвероногие смогут учуять вирус даже у тех, кто болеет бессимптомно.

Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства страны. Сейчас сотрудники кинологического центра Австрии работают со служебной бельгийской овчаркой. Собаку тренируют находить ароматическую трубку с молекулами запаха вируса. За каждый успех псу дают вознаграждение.

При обучении специалисты используют трубку с молекулами, извлеченными из маски, которую носил зараженный. В скором времени кинологи приступят к тренировкам уже с привлечением самой маски.

Тестирование продлится до конца июля. Затем специалисты приступят к оценке проведенных работ.

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