Больше 8 тысяч петербуржцев за сутки сдали тесты на коронавирус

Больше 8 тысяч петербуржцев за сутки сдали тесты на коронавирус
Тестирование на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

За последние сутки 8 тыс. 646 жителей Петербурга прошли обследование на наличие коронавируса нового типа. Об этом сообщает городская администрация в понедельник, 20 июля.

Под наблюдением медиков из-за коронавируса в Петербурге остаются 1 тыс. 7423 человека. Из них 303 размещены в обсераторе, 1 тыс. 8 находятся на самоизоляции, 432 относятся к контактным.

О возвращении из другой страны в Россию сообщили семь человек.

В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом по номеру 122 за сутки поступило 176 вызовов. Служба экстренных вызовов 112 обработала 34 звонка, городская служба скорой — семь, полиция — четыре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые провели первое исследование геномной эпидемиологии коронавируса. Результаты показали, что COVID-19 проник в Россию не из Китая.

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