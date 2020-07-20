Фрегат «Штандарт» может вернуться в Петербург спустя 11 лет

Фрегат «Штандарт», являющийся репликой военного корабля Петра Первого, может вернуться в Петербург. Судно получило государственную регистрацию.

Фрегат зарегистрировали как спортивное учебное судно с экипажем 36 человек и районом плавания 2, что означает 200 миль от порта-укрытия и силу ветра до 28 метров в секунду.

«Теперь, будем надеяться, бюрократические неурядицы позади», — отметили на странице судна в Instagram.

Владельцы парусника рассказали, что регистрация заняла много времени и потребовала большого количества расчётов. Пришлось обосновывать, зачем фрегату столько матросов, и доказывать, что судно не опрокинется.

Фрегат «Штандарт» — точная копия боевого корабля, построенного Петром Первым в 1703 году для обороны Петербурга. Судно построено в 1999 году и выполняет роль живого музея и учебного парусника. После международной регаты The Tall Ship Races в 2009 году «Штандарт» покинул Россию и из-за бюрократических проблем не мог вернуться на протяжении 11 лет. Все это время корабль бороздил просторы Европы. Сейчас открыты записи на маршруты Кале — Амстердам, Амстердам — Сённерборг и Сённерборг — Амстердам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что корабль четвертого ранга «Полтава» примет участие в Главном военно-морском параде в Петербурге.