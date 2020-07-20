Майора Можайки оштрафовали на 150 тысяч за сбор денег с курсантов

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд признал майора Войнно-космической академии имени Можайского Петра Долженкова виновным в хищении денег с использованием служебного положения. Деньги он собрал с 17 студентов, которые верили, что Долженков поможет им со сдачей экзаменов.

«Долженкову назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что осенью 2019 года Долженков предложил двум курсантом помощь на зимней сессии и попросил их найти однокурсников, которые также имеют проблемы с учебой.

Помочь со сдачей экзаменов Долженков обещал за 5 тыс. рублей. При этом в действительности повлиять на образовательный процесс он не мог.

Майору удалось собрать с курсантов 97 тыс. 480 рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Вину Долженков признал частично. Подтвердил обстоятельства получения денег от курсантов, но заверил, что не планировал тратить их с корыстной целью. Часть денег он хотел направить на восстановление материально-технической базы учебного корпуса в военном городке, что и сделал.

«В дальнейшем все полученные от курсантов деньги он им вернул», — добавили в пресс-службе.

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