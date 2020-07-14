Начальника подразделения РЖД задержали за взятку в Петербурге

В Петербурге задержали начальника Октябрьского центра организации закупок филиала ОАО «РЖД». Его подозревают в покушении на получение взятки в размере 1 млн 690 тыс. рублей.

Как полагает следствие, в июле 2020 года начальник нашел посредника и сообщил ему, что одна из организаций хочет заполучить договор на оказание услуг по организации технического обслуживания объектов водоснабжения, водоотведения и инженерных сетей. Речь шла о сетях, находящихся на территории Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению.

Посредник встретился с генеральным директором организации у Финляндского вокзала в Петербурге. Он сообщил, что подозреваемый готов гарантировать победу в аукционе, если тот заплатит 1 млн 690 тыс. рублей.

«13 июля 2020 года противоправные действия, связанные с передачей взятки, были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Подозреваемый задержан. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инженера ЛАЭС-2 в Ленобласти задержали по подозрению в получении взятки.