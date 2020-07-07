Инженера ЛАЭС-2 подозревают во взятке

Инженера ЛАЭС-2 в Ленобласти задержали по подозрению в получении взятки. Мужчину поймали с поличным.

Во вторник, 7 июля, стало известно, что инженер ЛАЭС-2 подозревается в получении взятки от руководителя организации на атомной станции в Сосновом Бору.

Как сообщил 47news со ссылкой на Следственный комитет региона, инженер получил 35 тыс. рублей 16 июня за общее покровительство и подписание документов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. О

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице оперуполномоченный подозревается в посредничестве во взяточничестве. Дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.