В Петербурге оперуполномоченный подозревается в посредничестве во взяточничестве

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, подозреваемый в покушении на мошенничество, посредничество во взяточничестве.

По версии следствия, бывший оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по Петроградскому району, а также находящийся за штатом оперуполномоченный Центра Э ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти вступили в преступный сговор на получении взятки от предпринимателя за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщили в Следственном комитете по Петербургу.

Около одного из домов на Комендантском проспекте, находящийся за штатом оперуполномоченный, получил от предпринимателя, принимавшего участие в оперативно-розыскном мероприятии сумму в размере 30 тысяч рублей, а также муляж денежных средств на сумму 1 млн 470 тысяч рублей. После этого их сразу задержали.

В тот же день вышеупомянутый сотрудник полиции, согласившийся участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях, передал 30 тысяч рублей и муляж денежных средств на сумму 1 млн 470 тыс рублей своему соучастнику, который также был задержан. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 43-летняя следователь получила более миллиона рублей от подозреваемой по делу об организации незаконной миграции. Сотрудницу правоохранительных органов задержали во время получения очередных денежных средств в размере 120 тысяч рублей.