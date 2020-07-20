В ГИБДД предупредили водителей о сбоях при записи через госуслуги

В ГИБДД предупредили водителей о сбоях при записи через госуслуги
Водителей предупредили о технических работах на сервере МВД. Фото: unsplash.com

Водителей Петербурга предупредили о возможных проблемах при записи через портал Госулуг. Причиной этого стали технические работы на севере МВД России.

«Затруднена запись через портал Госуслуг для получения услуг по регистрации ТС, обмену и выдаче водительских удостоверений», — пояснили в Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Сроки окончания технических работ неизвестны.

В Госавтоинспекции извинились перед водителями за неудобства и предложили выходы из ситуации. Автомобилисты могут повторить запрос на регистрацию через некоторое время. Если сайт выдает сообщение о том, что водитель уже записан на прием, ему необходимо позвонить в подразделение и уточнить день и время. Либо водители могут лично прийти в подразделение и решить вопрос там.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в работе социальной сети Instagram произошел массовый сбой.

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