В работе Instagram произошел массовый сбой

Пользователи жалуются на проблемы в работе Instagram. Фото: unsplash.com

Пользователи жалуются на проблемы в работе Instagram. Фото: unsplash.com

Пользователи столкнулись с проблемами в работе социальной сети Instagram. Неполадки наблюдаются по всему миру, в том числе в России.

По данным сайт Downdetector, на сбои жалуются пользователи из США, Индии, Китая, Великобритании, Аргентины, Перу, Бразилии, Колумбии, Испании, Италии и Австралии.

В России с проблемами в работе Instagram столкнулись жители Москвы и Петрозаводска.

Большинство пользователей сообщают о сбоях при просмотре ленте новостей, проблемы также имеются при размещении публикаций и входе в учетную запись.

В Instagram произошедшее пока не прокомментировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в российском Instagram появилась функция заказа еды. Разработчики добавили стикеры и кнопку, с помощью которых можно оформить доставку из ресторанов и кафе. Новая функция введена для поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии.