В российском Instagram появилась функция заказа еды

В российском Instagram появилась функция заказа еды
С помощью стикеров можно поделиться любимыми заведениями. Фото: pixabay.com

Популярная социальная сеть для публикации фотографий Instagram добавила специальные стикеры и кнопку в российском сегменте, с помощью которых можно заказать еду.

С сегодняшнего дня все кафе и рестораны, имеющие аккаунт в Instagram смогу добавить функцию заказа еды дистанционно, через приложение. В обновленном приложении можно добавить новую кнопку действий или выложить сторис со специальным стикером «Закажи еду от», передает ТАСС.

Это способ, которым создатели сети решили поддержать малое и среднее предпринимательство, сильно пострадавшее от коронавирусного кризиса. При этом сфера общепита стала одной из наиболее уязвимых.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге, по мнению губернатора Александра Беглова, кафе и рестораны еще нескоро вернутся к обычному режиму работы ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

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