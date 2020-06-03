В российском Instagram появилась функция заказа еды

Популярная социальная сеть для публикации фотографий Instagram добавила специальные стикеры и кнопку в российском сегменте, с помощью которых можно заказать еду.

С сегодняшнего дня все кафе и рестораны, имеющие аккаунт в Instagram смогу добавить функцию заказа еды дистанционно, через приложение. В обновленном приложении можно добавить новую кнопку действий или выложить сторис со специальным стикером «Закажи еду от», передает ТАСС.

Это способ, которым создатели сети решили поддержать малое и среднее предпринимательство, сильно пострадавшее от коронавирусного кризиса. При этом сфера общепита стала одной из наиболее уязвимых.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге, по мнению губернатора Александра Беглова, кафе и рестораны еще нескоро вернутся к обычному режиму работы ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки.