Пьяная петербурженка убила мужа, а после позвонила в полицию

В Петербурге женщина убила супруга во время алкогольного застолья. Сообщить от трагедии правоохранителям она решила самостоятельно.

О случившемся стало известно в среду, 22 июля. Вечером в отдел полиции обратилась 38-летняя женщина с заявлением об убийстве в квартире дома №11 по Алтайской улице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, горожанка рассказала, что вместе с супругом расписала спиртные напитки. Пара поссорилась, в результате чего женщина схватилась за нож. 40-летний пострадавший скончался на месте.

По факту убийства возбудили уголовное дело. Женщину поместили в изолятор временного содержания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный петербуржец попытался похитить енота, а потом устроил стрельбу. В результате злоумышленник получил не только административный протокол, но и стал фигурантом дела о хулиганстве.