Пьяный петербуржец попытался похитить енота, а потом устроил стрельбу

Пьяный петербуржец попытался похитить енота, а потом устроил стрельбу
Мужчина попытался отобрать у женщины енота. Фото: pixabay

Петербуржец поздним вечером не дал скучать жителям Невского района. Сначала он отбирал енота у женщины, а потом открыл стрельбу.

Инцидент произошел на улице Бабушкина. Сигнал о стрельбе сотрудники полиции получили ближе к ночи, после чего выехали на место происшествия.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие правоохранители выяснили, что пьяный мужчина попытался отобрать у менеджера енота на поводке во дворе. Затем он достал травматический пистолет и выстрелил.

В результате злоумышленник не только получил административный протокол, но и стал фигурантом дела о хулиганстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе ссора закончилась стрельбой из травматического пистолета. Теперь с эмоциональным стрелком будут разбираться в суде.

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