В Красносельском районе ссора закончилась стрельбой из травмата

Теперь с эмоциональным стрелком будут разбираться в суде.

Сигнал поступил в полицейский участок 16 июля. Сотрудникам правопорядка стало известно, что у одного из домов на Маршала Жукова поссорились двое мужчин. Урегулировать конфликтную ситуацию словесно не получились, а злые чувства одного из них взяли верх. Из-за этого мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в своего 38-летнего оппонента 8 раз. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К счастью, серьезных травм пострадавшему удалось избежать. Медицинские работники обработали его раны и отпустили лечиться домой.

А вот 39-летним стрелком занялись полицейские. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе произошла стрельба.