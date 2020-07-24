В Пулково нашли санитарные нарушения во время пандемии коронавируса

Авианадзор остался не доволен многими российскими аэропортами – им предъявили множество претензий.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Результатами проверки Госавианадзора делится «Мойка78». Специалисты провели проверку российский аэропортов и выяснили, что далеко не все санитарные правила соблюдаются. Всего было найдено более 800 нарушений, часть из них – в Пулково.

Отмечается, что в петербургском аэропорту между пассажирами не всегда соблюдается социальная дистанция, а сотрудники не следят за тем, чтобы пассажиры пользовались средствами индивидуальной защиты. В отчете говорится, что таких людей нельзя пропускать в аэропорт, но они там находятся – без масок и перчаток.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково отменили два рейса по непонятным причинам. Пассажиры не смогут попасть в Симферополь и Бишкек.