В ВОЗ сообщили о рекордном приросте случаев Covid-19 за сутки

Северная и Южная Америка по-прежнему остаются лидерами по числу случаев КОВИД. Фото: pixabay

Северная и Южная Америка по-прежнему остаются лидерами по числу случаев КОВИД. Фото: pixabay

Коронавирус продолжает набирать обороты. Во всем мире за сутки инфекцию подхватило рекордное количество человек. Число случаев увеличилось более чем на 284 тыс.

Так, за сутки, 24 июля, болезнь подтвердилась более чем у 284 тыс. человек. Скончались свыше 9,7 тыс. пациентов. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, такой прирост инфицированных Covid-19 стал рекордным.

Согласно данным организации, общее число случаев заболеваний в мире выросло до 15 296 926. 628 903 пациентов не смогли побороть болезнь.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

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