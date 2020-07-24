Посольство опубликовало рекомендации для въезжающих в Турцию россиян

На границе у пассажиров потребуют заполнить анкету, включающую адрес отеля и контактные данные. Фото: pixabay

На границе у пассажиров потребуют заполнить анкету, включающую адрес отеля и контактные данные. Фото: pixabay

Российским туристам, направляющимся в Турцию на отдых, по прилету не нужно предъявлять справки об отсутствии коронавируса. Об этом сказано в рекомендациях о санитарно-эпидемиологических мерах, которые действуют при приеме иностранных туристов.

Как рассказал в посольстве РФ в Анкаре, во время полета путешественникам придется заполнить подробнейшую форму, в которой, помимо паспортных данных, необходимо будет указать адрес пребывания и данные о своем самочувствии.

В сообщении на странице российского посольства в Facebook также указано, что приезжающих в республику иностранцев не будут отправлять на принудительный карантин. Взамен в аэропортах всем пассажирам будут измерять температуру, в случае обнаружения повышенной врачи более подробно осмотрят пассажира.

Использование средств индивидуальной защиты в общественных местах и на улице Турции остается обязательным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга согласовали снятие коронавирусных ограничений.